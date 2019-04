Juve, manca 1 punto per lo Scudetto: se vince sarà record italiano

Alla Juventus manca un punto per festeggiare l’ottavo Scudetto consecutivo con 7 giornate d’anticipo: sarà record

Manca un solo punto alla Juve per festeggiare lo Scudetto. I bianconeri, campioni in carica da 7 anni a questa parte, stanno per mettere in bacheca l’ottavo Scudetto consecutivo, il numero 35 della loro storia. Il club bianconero può festeggiare già quest’oggi a Ferrara, nella trasferta contro la Spal. Allegri ha lasciato a casa 9 titolari ma il tecnico potrà contare comunque su una rosa di valore con Dybala, ad esempio, che partirà dal 1′ minuto così come Cancelo, Barzagli e Sami Khedira.

Oggi, come detto, la Vecchia Signora può festeggiare lo Scud…otto! I bianconeri, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare con 7 giornate d’anticipo: non è mai successo nella nostra Serie A! Nessuna squadra infatti ha mai vinto il campionato con tante giornate d’anticipo rispetto al traguardo finale. Il record attuale appartiene all’Inter di Roberto Mancini che nel 2006/2007, nell’era post Calciopoli, con la Juventus in Serie B, vinse lo Scudetto con 5 giornate d’anticipo. In caso di successo i bianconeri festeggerebbero dunque anche il record nazionale ma non europeo. Il record nei 5 maggiori campionati d’Europa appartiene al Psg che nella passata stagione si è laureato campione di Francia con ben 8 giornate d’anticipo.