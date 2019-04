Juventus Women e Juve: festa Scudetto congiunta allo Stadium?

La Juventus Women e la Juve potrebbero vincere lo Scudetto sabato prossimo: possibile una festa congiunta allo Stadium

La Juventus si appresta a festeggiare l’ottavo Scudetto consecutivo. Ai ragazzi di Massimiliano Allegri basterà non perdere contro la Fiorentina per conquistare il titolo. La vittoria anticipata è sfuggita ai bianconeri sabato scorso a Ferrara contro la Spal ma la formazione juventina farà di tutto per conquistare lo Scudetto sabato, in casa, davanti al proprio pubblico. La Juve giocherà contro la Fiorentina sabato alle 18 e potrebbe festeggiare il titolo e, sperano i tifosi e la formazione di Allegri, anche il passaggio alle semifinali. Ma c’è di più.

La Juventus Women giocherà sabato alle 12.30 a Verona. Anche la squadra guidata da Rita Guarino è a un passo dal titolo: la Juve ha un punto di vantaggio sulla Fiorentina e 2 sul Milan e in caso di vittoria potrà esultare per il secondo Scudetto consecutivo. Sky Sport ha lanciato una proposta: perché non festeggiare, in caso di vittoria, lo Scudetto allo Stadium insieme alla prima squadra maschile? Le ragazze, al termine della sfida di Verona, potrebbero tornare in tempo a Torino e unirsi agli eventuali festeggiamenti con la prima squadra maschile. Sabato maxi-festa Scudetto tutta juventina allo Stadium?