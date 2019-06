Kabak Milan, il ds dello Stoccarda: «Un club lo attira»

Il Milan ha messo nel mirino Kabak, difensore dello Stoccarda: le parole del ds del club tedesco sul futuro del giocatore

Negli ultimi giorni il Milan è a lavoro per Kabak. Il difensore piace molto alla dirigenza rossonera che vorrebbe strapparlo allo Stoccarda pagando la clausola da 15 milioni. Il ds del club tedesco ha parlato così del giocatore.

«C’è una clausola di uscita sul mercato e c’è un club che lo attira. Bisogna essere realistici, non pensiamo che possa restare insieme a noi. Dietro la sua clausola ci sono ovviamente dei limiti, non è valida per sempre» ha dichiarato il direttore sportivo del club tedesco.