Kaique Rocha, visite mediche con la Sampdoria ma trattativa bloccata

Kaique Roca, giovane difensore brasiliano, ha sostenuto oggi le visite mediche con la Sampdoria, ma la trattativa è bloccata

Visite mediche svolte ma trattativa bloccata. È questa la situazione di Kaique Rocha, giovane difensore classe 2001 che oggi ha svolto le visite mediche con la Sampdoria dopo essere stato autorizzato dal suo club, il Santos.

Nonostante il consenso del club, non c’è ancora l’accordo tra le due società. Come spiega Gianluca Di Marzio, i blucerchiati non vogliono offrire i 3 milioni richiesti dal club brasiliano. Le parti continueranno a trattare per concludere l’operazione.