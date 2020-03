Kane: «Il mio rientro non è lontano, devo solo recuperare la forma»

Harry Kane sta sempre meglio: l’attaccante del Tottenham ha parlato delle sue condizioni dopo l’infortunio al tendine del ginocchio

Dopo l’infortunio al tendine del ginocchio, Harry Kane è stato operato ed è stato fuori dal campo da gennaio in poi. Adesso, a Premier ferma, l’attaccante del Tottenham è quasi pronto a rientrare in campo, come ha raccontato ai canali ufficiali del sito degli Spurs.

«Il mio rientro non è lontano. Spero di poter tornare a lavorare con la squadra tra 2 o 3 settimane. In questo momento posso fare di tutto, ora devo solo recuperare la forma fisica».