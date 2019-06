Karius si complimenta con il Liverpool: «Ve lo siete meritato»

Un anno dopo la delusione della finale di Champions persa contro il Real Madrid, il Liverpool è riuscito ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Il club inglese ha battuto il Tottenham ed è diventato campione d’Europa un anno dopo la terribile sconfitta contro i Blancos. Anche Karius, protagonista sfortunato di quella gara, si è complimentato con i Reds.

«Congratulazioni, Liverpool. Davvero felice per il club e per i tifosi. Ve lo siete meritato» ha scritto il portiere del Besiktas, ma ancora di proprietà del Liverpool.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.

— Loris Karius (@LorisKarius) June 1, 2019