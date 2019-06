Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono arrivati in ritardo durante la rifinitura di ieri e Di Biagio li ha esclusi: il video premonitore

Ha fatto molto discutere il ritardo di Kean e Zaniolo alla rifinitura di ieri mattina dell’Italia U21. Il ct Di Biagio, arrabbiato per il gesto dei due, ha tenuto in panchina il primo e rimproverato il secondo (già squalificato per la gara con il Belgio).

Intanto, sui social, attaccante e centrocampista poche ore prima si erano resi protagonisti di un video… premonitore. Nelle Instagram Stories di Zaniolo è comparso un video di Kean che balla sulle note di una canzone che fa: «Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo».