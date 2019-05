Moise Kean ha raccontato i suoi inizi e la sua avventura alla Juve. Le sue parole a The Players Tribune

A tutto Moise Kean. L’attaccante della Juventus si è raccontato al The Players Tribune. Il giocatore ha parlato della sua infanzia difficile. Tutto è iniziato in oratorio ad Asti: «Se volevi giocare nel nostro quartiere, potevi trovare sempre un pallone da calcio nell’ufficio del prete all’oratorio vicino a casa nostra. Il prete era un brav’uomo che teneva tutte le palle in un cassetto. Ma vedi, il fatto è che: non l’ha mai chiuso. Quindi ogni volta che perdevo la mia palla – forse perché l’avevo presa a calci da una staccionata – andavo di nascosto all’oratorio, aspettavo che il prete salisse di sopra, e poi prendevo una palla dal suo cassetto».

Kean ha poi parlato di Chiellini e Dybala: «Chiellini è molto, molto spaventoso. Ho ancora una cicatrice sulla caviglia dall’ultima volta che ho provato un gioco di prestigio su Chiellini. Lui è un uomo cattivo (ride ndr). Dybala? Quando mi alleno ora, vedo un giocatore come Paulo Dybala e penso, dannazione, questo ragazzo distruggerebbe l’oratorio. Penso sempre ai ragazzi lì – riportano i colleghi di juventunews24.com – perché è da lì che tutto è cominciato».

