Record Kean: con la Spal può battere il primo Del Piero

Moise Kean può battere Alessandro Del Piero ed entrare ancora di più nella storia della Juventus. I dettagli

Moise Kean ancora di più nella storia della Juventus. L’attaccante classe 2000 ha già realizzato 7 gol tra Serie A e qualificazioni agli Europei, una media impressionante per uno così giovane. L’attaccante ha battuto tantissimi record e potrebbe batterne ancora altri. Oggi, contro la Spal, partirà dal 1′ minuto, proprio come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Nella trasferta di Ferrara la Juve potrebbe vincere l’ottavo Scudetto consecutivo ma la gara del Mazza potrebbe diventare storica anche per Moise Kean che potrebbe fare meglio del primo Del Piero.

L’ex numero 10, divenuto poi bandiera e simbolo della Juve, chiuse la sua prima annata in prima squadra con 5 gol in 11 presenze. Il classe 2000 lo ha raggiunto nel giro di pochissimo tempo e presto potrebbe superarlo. Il nuovo baby bomber juventino può dunque battere la storica bandiera bianconera. Moise infatti ha davanti a sé 7 partite di campionato e la situazione tranquilla di classifica può dare una mano al giovane attaccante. Il mellennial dei sogni bianconeri ha una grande chance quest’oggi: può trovare l’8° gol dell’anno, il 6° con la maglia della Juventus e può battere un mostro sacro come Del Piero.