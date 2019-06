Keita non verrà riscattato dall’Inter, ma il Monaco non lo vuole: lo scenario

Keita Baldé non sarà riscattato dall’Inter e tornerà al Monaco, che però non ha intenzione di tenerlo. Le ultime

L’Inter ha deciso: Keita Baldé non sarà riscattato e tornerà al Monaco a partire dal 1 luglio. Il giocatore, arrivato in prestito oneroso la scorsa estate, non ha convinto i dirigenti nerazzurri che lo lasceranno tornare in Francia.

Come riporta L’Equipe, anche il Monaco non ha intenzione di tenere l’attaccante. Il senegalese non rientra nei piani di Jardim e dunque in estate potrebbe partire, lasciando definitivamente il club di Ligue 1.