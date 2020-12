Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp non è completamente soddisfatto di come viene utilizzata la VAR in questo momento

L’allenatore tedesco ha affermato che per alcuni aspetti si stava meglio prima, chiedendo anche i giornalisti di esprimere un’opinione.

SI STAVA MEGLIO PRIMA – «All’inizio era favorevole alla VAR; pensavo che la possibilità di avere decisioni più giuste fosse una buona cosa. Non sono sicuro però che tutto sia stato pensato nel modo giusto. E non so quando ci vorrà prima che le decisioni possano essere giuste. Non so quanto tutto ciò influirà negativamente su uno sport che prima amavamo tutti quanti. Tutto vero. Ma non ho aspettative. Sarebbe davvero bello se anche voi aveste un’opinione al riguardo e ne scriveste, senza concentrarvi solo su ciò noi diciamo. Si io ho detto una cosa ma potrei sbagliarmi. Non lo so al 100%. E non c’entrano le decisioni controverse su di noi, è un discorso generale. Alcune cose non sono più come prima, e funzionavano meglio. Penso che se si cambia qualcosa, lo si debba fare solo in meglio».