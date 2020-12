Klopp fa mea culpa: «Pari col West Brom sa di sconfitta» – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa commentando amareggiato il pareggio casalingo contro il West Bromwich

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa commentando amareggiato il pareggio casalingo contro il West Bromwich. Queste le sue parole.

SCONFITTA – «E’ un pareggio che ha il sapore della sconfitta ma abbiamo un punto in più in classifica. Il problema è che anche se il West Brom ha meritato il pareggio, non siamo riusciti a vincere per demeriti nostri. Nel primo tempo è stata una partita strana, non ho visto le statistiche ma credo che abbiamo avuto il 90% di possesso. Non abbiamo concesso neanche un contropiede, siamo stati costantemente nella loro metà campo. Non è facile giocare come oggi senza concedere nulla. Ma allo stesso tempo avremmo dovuto vincere perché non è facile neanche difendersi come ha fatto il West Brom per 95 minuti. Hanno continuato a giocare allo stesso modo anche quando erano sotto 1-0».