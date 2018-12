Il tecnico del Liverpool, in conferenza stampa, è netto: «Juventus assolutamente favorita per la vittoria della Champions League».

«Juventus assolutamente favorita per la vittoria della Champions League» e per questo squadra da evitare. A sostenerlo senza mezzi termini è stato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, semifinalista della passata edizione del torneo. «Una squadra che non mi piacerebbe affrontare è la Juventus. – ha rivelato l’allenatore tedesco – Sono assolutamente i favoriti per la vittoria finale della Champions League».

«Hanno grande esperienza, – ha sottolineato Klopp – i loro difensori non vogliono perdere la loro ultima possibilità per riuscire ad alzare il trofeo. Per questo non sarà per niente facile batterli quest’anno». L’urna di Nyon ha abbinato il Bayern Monaco al Liverpool negli ottavi di finale della Champions League, mentre la Juventus dovrà vedersela con l’Atletico Madrid di Simeone. Qualora i Reds e i bianconeri dovessero passare il turno, tuttavia, le due squadre potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.

JUVE, DIMENTICA LA CLAUSOLA: ISCO COSTA UN SETTIMO RISPETTO A PRIMA