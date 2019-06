Koaume Torino: sarebbe perfetto per lo stile di Mazzarri

C’è una lotta tra Milan e Torino per l’acquisto di Christian Kouame. L’ivoriano si esalterebbe nello stile di gioco dei granata

Sarà testa a testa tra Milan e Torino per l’ingaggio di Christian Kouame, calciatore che nonostante le difficoltà del Genoa si è rivelato una delle sorprese della stagione.

Per quanto l’ivoriano debba migliorare parecchio nella finalizzazione (anche se fa segnare molto), ha una duttilità che è il sogno di qualsiasi allenatore. Può giocare sia al centro che largo, oltre che possedere spiccate doti difensive in ogni zona del campo. Tant’è che è stato spesso impiegato in fascia. Può integrarsi bene nel sistema tattico di Mazzarri.