Kosovo, la FIFA dà l’ok all’impiego degli ex albanesi

Il Kosovo tira un sospiro di sollievo. La giovane Nazionale ha ricevuto l’ok dalla FIFA per schierare i giocatori ex albanesi. Le ultimissime

Buone notizie per il Kosovo. La giovanissima Nazionale di calcio, a poche ore dall’esordio nelle qualificazioni per il Mondiale del 2018, contro la Finlandia, ha ricevuto l’ok da parte della FIFA per schierare i giocatori che in passato sono scesi in campo con la maglia dell’Albania.

LE ULTIMISSIME CON L’OK DELLA FIFA – Il Kosovo rischiava di non poter schierare una decina di calciatori ma la FIFA ha dato l’ok per l’utilizzo degli ex albanesi Milot Rashica, Herolind Shala, Amir Rrahmani, Alban Meha e Samir Ujkani. Ok per l’impiego anche di giocatori che hanno giocato con altre Nazionali come Fanol Perdedaj, Bersant Celina, Hekuran Kryeziu, Albert Bunjaku, Enis Alushi, Sinan Bytyçi, Vedat Muric, Erton Fejzullahu ed Elbasan Rashani. Si attende l’ok definitivo per Valon Berisha.