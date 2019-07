Kouame-Toro, i granata pensano ad uno scambio col Genoa 

Il Toro sta lavorando per portare Christian Kouame in granata: al Genoa potrebbe andare una contropartita più conguaglio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Toro starebbe lavorando per portare in granata Christian Kouame. Per cercare di ridurre il prezzo, il club del presidente Cairo starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Samuel Gustafson.

Non sarebbe chiaramente uno scambio alla pari, e per tale motivo ci sarebbe un conguaglio a favore del Genoa. Da capire la reale offerta del Torino e quanto verrà valutato il centrocampista svedese: per il Toro vale 5 milioni, troppi secondo il Genoa.