La Juventus e la serie A vinta a mani basse. Rischia di sminuire l’interesse?

La Juventus già contro la Spal rischia di vincere un altro campionato di serie A, l’ottavo di fila e il quinto con Allegri. La superiorità disarmante di questa stagione, rischia di far diminuire l’appeal verso il campionato italiano

Quest’anno la Juventus ha esagerato davvero, con un pareggio a Ferrara, già a metà aprile sarebbe scudetto matematico; una serie A noiosa, mai in discussione, che assomiglia tanto per fare esempio alla Ligue 1, dove da anni lo strapotere del Psg, risulta quasi stucchevole.

Certo in Italia non sempre è stato così, degli otto titoli consecutivi solo questo e quello del record dei 102 punti di Conte, è stato così a senso unico. Il problema è che anche guardando al futuro, la società bianconera grazie al suo fatturato, nettamente più alto degli altri top club italiani, rischia di far aumentare ancora di più il divario a proprio favore.

Comunque il tempo ci dirà ma la sensazione è questa, basta pensare al Napoli che l’anno scorso, andò vicinissimo a spezzare l’egemonia bianconera e che adesso, accusa uno svantaggio siderale. La domanda da farsi è: «chi e quando invertirà questo “noioso” trend»?