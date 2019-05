La Juventus pensa a Pirlo per l’Under 23: il progetto bianconero

La Juventus pensa a Pirlo come allenatore per l’Under 23: i bianconeri starebbero pensando ad un progetto stile Guardiola e Zidane

Andrea Pirlo è rimasto nel cuore di tutti i tifosi italiani, maggiormente di quelli bianconeri. La Juventus è ammaliata dal suo stile e dal suo charme, e avrebbe in mente un progetto a lunga scadenza per il suo ex numero 21: affidargli la panchina dell’under 23, in Serie C, per poi arrivare alla prima squadra.

La dirigenza bianconera attuerebbe un progetto per Pirlo, sullo stile di quelli disegnati da Barcellona e Real Madrid per Guardiola e Zidane. I presupposti ci sono tutti, l’intelligenza calcistica sembra essere addirittura superiore: si attendono sviluppi di questa interessantissima vicenda.