Dopo la maxi squalifica di 25 giocatori per i cori contro il Napoli, la Juventus Under 16 riesce a vincere ugualmente contro il Carpi

Quest’oggi la Juventus Under 16 è scesa in campo a Vinovo per la sfida contro il Carpi. Tuttavia la squadra di mister Beruatto non poteva scendere in campo a causa della maxi squalifica del 20 dicembre scorso. In quell’occasione, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della Juventus Under 16 (Under 15 prima del cambio d’anno) per «l’avere tutti, al termine della gara Juventus–Napoli disputata lo scorso 11 giugno e valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, intonato a gran voce al rientro negli spogliatoi un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria dei suoi tifosi e della città di Napoli».

I cori dello spogliatoio erano stati filmati da Luciano Pisapia, uno dei calciatori coinvolti, e ripubblicati sui social. Tra questi il più eloquente è stato «sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone».

Tuttavia la squalifica nonché il percorso formativo per i calciatori, concordato dalla Figc e il club bianconero, non hanno fermato la Juventus Under 16 che quest’oggi ha battuto per 4-0 il Carpi. Quest’oggi però è scesa in campo la Juventus Under 15 di Valenti. Gli unici Under 16 in campo son stati Chibozo e Turicchia che lo scorso anno non erano nella Juve e di conseguenza non sono stati squalificati.