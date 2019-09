La Roma riparte dall’esperienza: Petrachi ha creato un instant team

La Roma riparte dall’esperienza dei nuovi acquisti. L’instant team di Petrachi per avere subito risultati e far crescere i giovani

La Roma non ha più tempo da perdere. Non è un caso che Gianluca Petrachi, nella sessione di mercato appena concluso, abbia portato nella Capitale giocatori che hanno già alle spalle carriere ben affermate. A loro, ovviamente, sono stati affiancati dei giovani prospetti che dovranno crescere al meglio sotto la loro chioccia. Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan e Kalinic sono gli esempi perfetti.

Tra Premier League, Serie A e Liga hanno maturato un processo di crescita che li ha resi pronti nell’immediato a far bene. Profili della loro qualità hanno sì bisogno di un periodo di naturale inserimento, ma è altrettanto palese che difficilmente impiegheranno il tempo che può metterci un ragazzo giovane. Manovre ponderate, quindi, quelle del direttore sportivo sempre a stretto contatto con Paulo Fonseca. Non è un caso anche che il mister portoghese, nelle prime due giornate, abbia utilizzato giocatori già “collaudati” dalla scorsa stagione. Adesso sta a lui far inserire al meglio i nuovi.

L’instant team di Petrachi, qualora dovesse riuscire da subito a macinare gioco e risultati, darebbe l’opportunità ai giovani acquistati di venir su con relativa calma. Come Diawara, le cui qualità sono molto apprezzate dalle parti di Trigoria ma che ancora non appare pronto per fare il titolare. Discorso leggermente diverso per Gianluca Mancini, che già nel derby è stato buttato nella mischia e sembra destinato ad essere utilizzato sempre dal primo minuto. L’idea di Fonseca è di affiancarlo regolarmente a Smalling.

Non solo i nuovi acquisti, ma anche i giocatori già presenti fanno parte del club degli esperienti. Kolarov e Dzeko su tutti. Si è visto che, nel momento in cui il bosniaco ha ufficialmente rinnovato, tutti i compagni si sono mostrati felici di averlo ancora come compagno di squadra. L’attaccante è un punto di riferimento per tutti, e anche quest’anno dovrà provare a guidare la Roma il più in alto possibile. Con la speranza che si possa far meglio dell’annata scorsa. L‘esperienza degli ultimi arrivati aiuterà.