La Roma torna in campo dopo l’emergenza Covid-19: ecco le prime immagini della squadra di Fonseca dopo la sospensione

La Roma torna in campo. I giallorossi, dopo aver sospeso il ritiro causa Covid, sono tornati in campo agli ordini di mister Fonseca. Nessun problema per i giallorossi che hanno ripreso ad allenarsi regolarmente.

In attesa delle novità di mercato (Dzeko e Kolarov su tutti), i giallorossi hanno iniziato la nuova stagione. Le prossime ore saranno decisive, soprattutto per quanto riguarda il futuro.