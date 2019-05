Lamela: «Stagione incredibile. Pochettino in Italia? Farebbe bene»

Erik Lamela ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions: le parole sulla gara, su Pochettino e su De Rossi

Tra pochi giorni Lamela giocherà la finale di Champions con il suo Tottenham. Il giocatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Per lui anche un commento su De Rossi, suo compagno ai tempi della Roma, e un pensiero per l’allenatore Pochettino.

DE ROSSI – «È sicuramente molto strano perché ha giocato molti anni con la Roma, così come Totti. È un po’ triste. So che Daniele ama la Roma ma sono molto sicuro che lui sarà felice comunque perché è un grande uomo e se lo merita. Quando sono arrivato è stato il mio riferimento insieme a Totti».

TOTTENHAM – «È stata una stagione incredibile. Sembrava davvero difficile arrivare in finale ma quando abbiamo passato i gironi abbiamo iniziato a crederci. Abbiamo un’opportunità unica. Ci siamo preparati benissimo per la finale».

POCHETTINO – «Lui è troppo importante per questa squadra. A livello personale è una persona incredibile che sta sempre con i giocatori. Pochettino in Italia? Non lo so, sicuramente può far bene in Italia, è un grande allenatore».