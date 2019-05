Lampard verso il Chelsea? E Sarri sarebbe libero di tornare in Italia

L’attuale allenatore del Derby County potrebbe essere il nuovo tecnico del Chelsea. Frank Lampard libera Maurizio Sarri

Sliding doors in casa Chelsea, con Roman Abramovich pronto a cambiare guida tecnica per la prossima stagione a prescindere dalla finale di Europa League. Nelle ultime ore sta circolando con insistenza il nome dell’ex bandiera dei Blues Frank Lampard, attualmente tecnico del del Derby County impegnato nei playoff per salire in Premier League.

Un approdo di Lampard a Stamford Bridge permettere a Maurizio Sarri di liberarsi in vista di un ritorno in Italia. Juventus, Milan e Roma sulle sue tracce.