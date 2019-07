Gianluca Lapadula riparte da Lecce. L’attaccante torinese raccoglie la sfida giallorossa per dare una svolta alla sua carriera

Gianluca Lapadula è un giocatore del Lecce: risale a ieri il comunicato ufficiale.

Ecco le sue parole in conferenza: «Vengo al Lecce con grande voglia di riscatto, sono dispiaciuto per come sono stato trattato dal Genoa, ma ormai penso al presente. Tornare in Nazionale? Ci penso ancora, anche se è passato un po’ di tempo dalla chiamata di Ventura».