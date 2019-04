L’Arsenal con un tweet stuzzica il Napoli e i suoi tifosi

La squadra di Emery dopo la vittoria del San Paolo, festeggia sui social in modo ironico, ma il popolo del web non prende bene il tweet

L’Arsenal vince anche a Napoli e passa meritatamente in semifinale di Europa League, ma se in campo la gara non è quasi mai stata in discussione, la foto su Gomorra che il club inglese ha postato sui social, ha creato diverse polemiche.

La frase “Tutto a posto“, che è comparsa sul profilo ufficiale dell’Arsenal sulla propria pagina twitter, è di gusto discutibile. Nella foto compaiono Emery ed alcuni giocatori, in una posa molto simile, agli attori della popolarissima serie tv Gomorra. La scritta “Gunnorrah”, sembra essere un mix fra Gunners e il titolo della serie in inglese Gomorrah. Immediate le reazioni dall’Italia, in una polemica che è destinata a durare nelle prossime ore. Il post ironico non vuole sicuramente offendere nessuno, ma forse si poteva evitare.