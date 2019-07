L’Atalanta sogna Joao Pedro: il Cagliari fissa il prezzo

Il sogno dell’Atalanta porta il nome di Joao Pedro. I bergamaschi vorrebbero brasiliano, per il quale il Cagliari ha fissato il prezzo

L’Atalanta rinforza la squadra in vista della Champions. Il sogno del club bergamasco è sempre lo stesso: Joao Pedro. Il brasiliano piace moltissimo a Gasperini, che lo vorrebbe in rosa. Il Cagliari avrebbe fissato il prezzo, come spiega Tuttosport: per acquistarlo servirebbero 8 milioni.

Non sfumano poi gli altri nomi per la Dea: sempre per l’attacco, piacciono Caprari e Verdi. Nel mirino della Dea c’è anche Guarin.