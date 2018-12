Latina, Pietro Leonardi si è dimesso

Pietro Leonardi lascia la carica di Direttore Generale del Latina: questo il comunicato del club

Pietro Leonardi non sarà più il direttore Generale del Latina. Il dirigente ex Parma ha spiegato, tramite il sito del club di Serie B, i motivi che lo hanno spinto a rinunciare alla carica. Per Leonardi non si chiude solo l’avventura con il Latina, ma anche quella nella mondo del calcio.

IL COMUNICATO – Questa la nota rilasciata dall’ormai ex Direttore Generale del Latina: «Con la presente per comunicare che in data odierna, dopo aver appreso la sentenza di primo grado del TFN con la quale mi hanno inflitto 5 anni di squalifica con preclusione, ho deciso di dimettermi dal ruolo di Direttore Generale dell’US Latina calcio. Questa mia iniziativa, oltre a costituire un atto dovuto in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza, vuole rappresentare il modo per rispettare la società che ringrazio per avermi concesso un’opportunità di lavoro ricordando che fin dall’inizio della vicenda, attraverso le parole della proprietà, l’US Latina ha sempre ribadito di rimandare ogni decisione su di me a quelle che sarebbero state le sanzioni della giustizia sportiva. Questa mia scelta, inoltre, rappresenta un modo per rispettare e ringraziare la città di Latina e la tifoseria nerazzurra che hanno saputo adottarmi nel momento più complicato e difficile della mia vita».