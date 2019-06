Laura Giuliani clamorosa con l’Australia: è il miglior portiere del Mondiale? La numero uno azzurra cala la saracinesca

La copertina è tutta di Barbara Bonansea, ma che partita ha fatto Laura Giuliani contro l’Australia? Il portiere azzurro ha tenuto a galla le azzurre sia nel primo tempo sia nella ripresa con un paio di interventi di primo livello.

Sempre sicura nelle uscite, l’estremo difensore della Juventus Women si è guadagnata l’investitura di Carolina Morace in cabina di commento per Sky Sport: «Per me Laura potrebbe essere il miglior portiere di questo Mondiale». Le prossime partite dell’avventura francese per dimostrarlo.