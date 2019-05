Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Laura Giuliani

Protagonista in azzurro agli Europei Under 19 prima ed ai Mondiali Under 20 poi, Laura Giuliani dal 2015 vive in pianta stabile lo spogliatoio della Nazionale maggiore. Quella con cui – a vent’anni di distanza dall’ultima volta – ha conquistato una storica qualificazione ai Mondiali di Francia 2019. Dove difenderà i pali della porta azzurra con l’obiettivo, iniziale almeno, di superare la fase a gironi.

Nata a Milano nel 1993, la Giuliani è cresciuta nelle fila del Como prima di una lunga avventura in Germania: con il Gutersloh, con l’Herforder, con il Colonia e con il Friburgo. Nell’estate del 2017 il ritorno in Italia, affascinata dal progetto Juventus Women: in due stagioni in bianconero, da grande protagonista, ha conquistato due scudetti ed una Coppa Italia.