L’Inter affronterà la Juventus a San Siro, sabato prossimo. Ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi: il classe ’97 è in vantaggio su Mauro

L’Inter sta preparando la sfida con la Juventus, sognando il secondo posto del Napoli. Il club nerazzurro infatti sogna il sorpasso agli azzurri, ora distanti 6 punti (è stato inserito un bonus nei premi Champions). Luciano Spalletti pensa a Lautaro Martinez titolare al posto di Mauro Icardi. Il tecnico dovrebbe confermare, quasi in blocco, la formazione vista in campo con la Roma. Probabile il ritorno di Marcelo Brozovic, fermo da un paio di settimane per infortunio ma recuperato per la gara di sabato sera contro la Juventus.

San Siro con oltre 70mila spettatori. A poco più di 48 ore dalla gara tra Inter e Juve, Lautaro Martinez resta la prima scelta nelle gerarchie dell’attacco di Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il tecnico nerazzurro sta pensando di affidarsi nuovamente a El Toro per la gara contro la Juventus. Ai lati dell’argentino classe 1997 dovrebbero esserci ancora Politano e Perisic. Come detto, l’unico cambio di formazione rispetto all’undici che ha iniziato contro la Roma dovrebbe essere Marcelo Brozovic, pronto a tornare in campo. Icardi scalpita ma Maurito ormai è una seconda scelta. Per la Juve è pronto El Toro.