Lazio, Acerbi è il miglior sostituito possibile per De Vrij

Francesco Acerbi è una delle note più liete della stagione della Lazio. Il difensore ha guidato la retroguardia biancoceleste con personalità

In un mercato senza grossi sussulti, Acerbi si è rivelato un innesto azzeccatissimo per la Lazio. Il difensore ex Sassuolo non ha fatto rimpiangere la partenza di De Vrij, prendendo il suo posto al centro della retroguardia.

Acerbi è fondamentale in entrambe le fasi: aiuta bene la squadra ad uscire da dietro (è molto bravo nel cambio campo) ed è vitale per il corretto funzionamento della linea difensiva. 1.6 intercetti ogni 90′ per lui, che confermano la sua intelligenza tattica.