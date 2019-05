Lazio, Acerbi raggiunge un importante traguardo: è il più presente in stagione. Nessuno come il difensore ex Sassuolo

Acerbi non ha fatto rimpiangere Stefan De Vrij, e questa sarebbe già una notizia. Ma l’ex difensore del Sassuolo ha aggiunto anche un record alla sua prima bella stagione in biancoceleste.

Acerbi è il giocatore più presente in stagione: con 50 partite, è il calciatore ad essere sceso più volte in campo, saltando solo la partita con la Juve, al ritorno, per squalifica.