Lazio, Armini: «Ho lavorato per essere convocato in prima squadra»

Nicolò Armini, giocatore della Primavera biancoceleste spesso aggregato in Prima Squadra, ha parlato dopo l’allenamento odierno. Le parole

Dalla Primavera alla Prima Squadra. Nicolò Armini ha lavorato duramente per essere convocato con la squadra “dei grandi” e adesso sta raccogliendo i frutti. Il giocatore ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l’allenamento odierno.

FORMELLO – «Quest’oggi c’erano tanti tifosi a Formello per sostenerci, siamo orgogliosi di vederli sempre al nostro fianco. Non finirò mai di ringraziarli per i messaggi d’affetto che mi hanno inviato in questi giorni, i nostri tifosi sono sempre i migliori».

PRIMA SQUADRA – «Mi faccio sempre trovare pronto, ho sempre lavorato per essere convocato dalla prima squadra e quanto sto raccogliendo in questi momenti credo sia il giusto compenso per quanto profuso nel corso della stagione».