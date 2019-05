Lazio, bye bye Europa? Le prossime sfide saranno decisive per Inzaghi

L’Atalanta piega la Lazio all’Olimpico e condanna Inzaghi: addio quasi scontato alla Champions, ma anche l’Europa è a rischio

La Lazio sventola bandiera bianca contro l’Atalanta: i biancocelesti non hanno potuto nulla contro i fenomenali ragazzi di Giampiero Gasperini, protagonisti di una cavalcata storica. I nerazzurri stanno dimostrando partita dopo partita di meritare un posto in Champions League, nonostante la folta concorrenza.

Per i capitolini, invece, la massima competizione europea è un miraggio. Occhio, però: Simone Inzaghi ora rischia seriamente di non qualificarsi nemmeno in Europa League. La squadra è crollata in questo finale di campionato: pesano le sconfitte contro gli orobici, oltre che contro il Chievo, il Milan e la Spal nelle scorse giornate.

I biancocelesti possono comunque conquistare un posto in Europa prendendosi la rivincita contro l’Atalanta in finale di Coppa Italia. Al momento, tuttavia, la Lazio parte sfavorita rispetto ai rivali.

Ecco perché queste ultime tre gare di Serie A saranno fondamentali per Ciro Immobile e compagni. Dopo la disfatta odierna, il club resta all’ottavo posto a -2 dal sesto posto. Il Milan precede i laziali a +1 ma giocherà nel posticipo contro il Bologna. La Lazio a maggio dovrà affrontare il Cagliari in Sardegna. Poi ospiterà l’agguerritissimo Bologna di Sinisa Mihajlovic, a caccia di punti per la salvezza. Infine, il campionato della squadra di Inzaghi si chiuderà con il delicatissimo match contro il Torino in trasferta.