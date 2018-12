Lazio-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Cagliari, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti alla diretta dell’unico anticipo della 17ª giornata di Serie A che vedrà affrontarsi la Lazio di Simone Inzaghi contro il Cagliari di Rolando Maran. Una sfida fondamentale per i biancocelesti, dopo la lunga striscia di gare senza vittorie. Davanti il Milan è a soli due punti, ma dietro ci sono parecchie squadre che bramano un posto in Europa e oggi all’Olimpico non si può sbagliare. Il Cagliari invece cerca punti importanti per la lotta salvezza, ancora apertissima con soli 5 punti di vantaggio. Inzaghi ha scelto, tutte e quattro le sue stelle giocheranno insieme dal primo minuto: Immobile verrà supportato sia da Luis Alberto che da Correa, con Milinkovic-Savic in mediana. Sarà un 3-4-2-1, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu davanti a Strakosha e Lulic e Marusic sulle fasce. Al centro Parolo completerà la mediana. Tutto confermato per il Cagliari di Maran, con il 4-3-1-2 delle ultime uscite. Con Pavoletti out spazio a Cerri, affiancato da Joao Pedro con Barella a supporto. Faragò, Ionita e Bradaric formeranno il centrocampo mentre i quattro di difesa saranno Pisacane, Romagna, Klavan e Padoin. Appuntamento qui alle 12.30 per la diretta live.

Lazio-Cagliari: formazioni ufficiali

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Proto, Durmisi, Patric, Bastos, Lukaku, Wallace, Badelj, Berisha, Lucas Leiva, Cataldi, Caicedo.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Rolando Maran. A disposizione: Rafael, Aresti, Pajac, Andreolli, Cigarini, Dessena, Sau, Farias

Lazio-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Simone Inzaghi sembra finalmente orientato a schierare tutte le sue stelle insieme in campo dal primo. Dietro a Immobile infatti, pronti sia Luis Alberto che Correa sulla trequarti, in un 4-3-2-1 con Milinkovic-Savic a centrocampo. Una soluzione estrema, frutto dei risultati negativi dell’ultimo periodo. Nell’inedita difesa a quattro Marusic e Lulic occuperanno le fasce, con l’insostituibile Acerbi e Radu al centro. A far compagnia al serbo pronti Badelj e Parolo. Nel Cagliari, Maran dovrà ancora fare a meno di Pavoletti (infortunato) e Srna (squalificato). Ad ora, lo schieramento più probabile è un 4-3-1-2 con Joao Pedro al fianco di Farias supportati da Nicolò Barella. A centrocampo spazio a Ionita, Bradaric e a Faragò. Di fronte a Cragno ci saranno Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin.

Lazio-Cagliari: i precedenti del match

I precedenti all’Olimpico non sono affatto favorevoli per il Cagliari di Maran. Nelle ultime 5 gare a Roma i sardi hanno subito sempre più di un gol, con gli ultimi tre che recitano: 3-0, 4-1 e 4-2. In generale, la Lazio ha vinto 20 delle 32 partite giocate in casa, con 5 pareggi e solo 7 vittorie dei rossoblu. La speranza per i ragazzi di Maran sarà replicare invece i risultati in Sardegna, con due pareggi nelle ultime due gare giocate.

Lazio-Cagliari: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà Manganiello, con Vivenzi e Gori assistenti e Minelli quarto uomo. Al Var Guida e Di Vuolo. Prima volta in stagione sia per la Lazio che per il Cagliari con il fischietto di Pinerolo. Nella passata stagione invece, le due squadre sono addirittura imbattute con l’arbitro a dirigere: due vittorie a testa, entrambe fuori casa.

Lazio-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.