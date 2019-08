Lazio, da Vignato a Llorente: tutti i nomi per l’attacco

Lazio, la priorità è la ricerca di un’attaccante

Manca meno di una settimana e sarà di nuovo Serie A. La Lazio sfiderà in prima battuta la Sampdoria nella trasferta di Genova e alla seconda giornata sarà già attesa del derby della Capitale. Un inizio con il botto per i biancocelesti che dovranno fin da subito dimostrare di che pasta sono fatti. Tra due settimane chiuderà anche il calciomercato e se adesso pare sia un momento di stallo molto potrà succedere fino alla scadenza fissata per il 2 settembre.

I nomi

Tra i tanti profili attenzionati sul mercato rimane in pole quello di Emanuel Vignato, stellina del Chievo classe 2000 che già nello scorso campionato siglò la sua prima rete proprio nella sconfitta dei biancocelesti all’Olimpico (che decretò l’uscita definitiva dalla corsa alla Champions). Per quanto riguarda l’attacco rimane sempre viva la pista legata a Fernando Llorente anche se la concorrenza per l’ex Juventus è sempre più fitta. Sotto la lente d’ingrandimento anche Ahmed Hassan, egiziano di proprietà del Braga appartenente alla scuderia di Mendes, Antonio Sanabria in uscita dal Genoa, Giovanni Simeone fuori dai piani della Fiorentina, Khouma Babacar in cerca di una sistemazione, proprietà del Sassuolo in buoni rapporti con la Lazo. Infine c’è Nikola Kalinic, dell’Atletico Madrid, l’ultima idea per il reparto avanzato.

Chiusa invece la trattativa per Pavlovic per il difensore classe 2001 del Partizan Belgrado. Sondaggio infine anche per Rodrigo De Paul. L’Udinese chiede 35 milioni, decisamente una cifra alta per gli standard della Lazio. Molto del mercato che verrà sarà anche legato alle operazioni in uscita che verranno portate a termine.