Lazio, inizia il mercato tra cessioni e acquisti: la situazione

La Lazio si muove sul mercato: possibili le cessioni di lusso per arrivare a determinati giocatori. Le ultime

Dopo aver blindato Simone Inzaghi, che ha rinnovato il suo contratto di un ulteriore anno, la Lazio pensa al mercato. Tare dovrà rinforzare la rosa e per farlo è possibile sacrificare qualche giocatore, come Milinkovic Savic e Luis Alberto, due dei più richiesti.

Secondo Il Messaggero, gli innesti per i biancocelesti potrebbero essere Wesley, che piace tantissimo al ds per l’attacco, ma non solo. La Lazio guarda anche in casa Torino: per la difesa interessa Izzo, per il centrocampo Baselli. Infine c’è attenzione per due profili stranieri: Szoboszlai e Koopmeiners.