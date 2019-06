Lazio, calciomercato: l’esterno di proprietà del Malaga Jony ha chiarito la situazione sul suo futuro

La Lazio ha individuato in Jony, un potenziale nuovo acquisto per alternare all’ormai consueto 3-5-2, anche altri moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1. L’esterno ha giocato nell’ultima stagione all’Alaves, mettendosi in mostra con 4 gol e 11 assist. Il suo cartellino è di proprietà del Malaga, attualmente nella Liga2. Nel suo contratto è presente una clausola che lo farebbe svincolare in caso di mancata promozione del club in Liga. Il Malaga sarà impegnato nei playoff e soltanto dopo il 23 giugno (data del ritorno dei playoff), la situazione sarà più chiara. Intanto del suo futuro ha parlato il diretto interessato, Jony, rilasciando qualche breve battuta ai media spagnoli: «E’ vero che la Lazio mi vuole, ma ci sono anche altri club interessati a me nella Liga». Sulle sue tracce ci sarebbero anche Valencia e Getafe. Il direttore sportivo Igli Tare gli ha già fatto visitare Formello e illustrato il progetto della Lazio. Jony pare essere intrigato dalla corte biancocelesti, ma i capitolini dovranno sbrigarsi e affondare il colpo. Non sono infatti escluse sorprese in questo affare.

Calciomercato, per il centrocampo ipotesi Marcos Llorente del Real Madrid

In entrata spuntano altri nomi di possibili giocatori che potrebbero fare a caso della Lazio. Uno di questi è il 24enne Marcos Llorente, di proprietà del Real Madrid. Zidane non lo considera un elemento valido per la sua squadra. Il giocatore è in vendita e molte società, in Italia e all’esterno, si sarebbero già mosse per prenderlo. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni ma Florentino Perez sarebbe disposto a trattare per molto di meno. La concorrenza è tanta ma la Lazio sarebbe pronta a fare un sacrificio per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Classe e qualità al servizio di Inzaghi per provare ad aggiungere quel pizzico di freschezza in mezzo al campo.

di Francesco Saverio Petito