Lazio, Pedro Neto e Jordao verso il Benfica. Manuel Lazzari si avvicina

Lazio, calciomercato in uscita: prosegue spedita la trattativa tra il Benfica e la Lazio per Pedro Neto e Bruno Jordao: le cifre

Pedro Neto e Bruno Jordao stanno per dire addio alla Lazio. Dopo due anni passati tra panchina, tribuna e qualche sporadica apparizione, i due baby talenti portati da Mendes a Roma nel 2017, sarebbero vicini al ritorno in patria. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, l’accordo tra le due società sarebbe stato trovato sulla base di 20 milioni. I due calciatori sono già rientrati dalle vacanze e nei prossimi giorni effettueranno le visite mediche: dal Portogallo non hanno più dubbi, la trattativa è vicina alla fumata bianca. Questi soldi sarebbero subito reinvestiti dalla Lazio.

Calciomercato, Tare prepara i primi colpi in entrata: Inzaghi spera

Per la Lazio è pronto il restyling sulle fasce. Dopo aver definito le uscite di Jordao e Neto, il ds Tare regalerà a Simone Inzaghi i primi rinforzi richiesti. In cima alla lista dei desideri c’è Manuel Lazzari della Spal. La società biancoceleste è pronta a definire il tutto con il club di Ferrara. Secondo quanto raccolto in esclusiva da LazioNews24, la trattativa dovrebbe concludersi per una cifra vicina ai 10 milioni, più alcune contropartite. Dalle notizie ricavate, alla Spal non dovrebbe finirci Danilo Cataldi, destinato a restare nella Capitale e rinnovare il suo contratto. Due profili che interessano sono Alessandro Murgia e Simone Palombi. Ulteriori incontri sono previsti nelle prossime ore ma la concorrenza è stata superata: per Lazzari c’è solo la Lazio. L’altro giocatore, pronto ad arrivare a Formello prossimamente, è l’esterno sinistro Jony. I biancocelesti dovrebbero versare nelle casse del Malaga circa 2 milioni di euro per chiudere l’affare. Lavori in corso ma le idee, in casa Lazio, sono abbastanza chiare.