Lazio-Celtic streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Celtic streaming e probabili formazioni: la Lazio cerca il riscatto contro il Celtic nel 4° turno del Gruppo E di Europa League

Dopo la beffa nel finale concitato di Glasgow, la Lazio di Simone Inzaghi cerca il riscatto nel Gruppo E di Europa League contro il Celtic di Neil Lennon. I biancoverdi guidano il girone con 7 punti, mentre i biancocelesti sono terzi a quota 3 e hanno bisogno di vincere per rimettersi in carreggiata per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Lazio-Celtic: la partita si giocherà giovedì 7 novembre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Inzaghi dovrebbe affidarsi in attacco al tandem composto da Caicedo e Immobile, vista anche l’indisponibilità di Correa. Il bomber partenopeo non è al meglio ma stringerà i denti e sarà in campo dal 1′. A centrocampo Valon Berisha potrebbe far rifiatare Lucas Leiva, mentre a sinistra Jony rileverà Lulic. In difesa spazio a Vavro con Acerbi e Luiz Felipe. Lennon invece manderà in campo il Celtic con il 4-2-3-1 con Edouard unica punta e sulla trequarti Forrest, Christie ed Elyounoussi a sostegno.

La sfida di Europa League Lazio-Celtic sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Celtic

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 7 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT FOOTBALL (canale 203 del satellite) e SKY SPORT (canale 253 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)



Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA