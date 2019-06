Lazio, arrivano smentite su Baselli mentre prende quota l’ipotesi Petagna: l’agente Riso sta lavorando con il club sul rinnovo di Cataldi

In casa Lazio si è impegnati a programmare la prossima stagione, rendendo più competitiva la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Tra gli obiettivi di calciomercato del club anche un vice Immobile, ruolo che sembrava potesse essere ricoperto da Wesley. In attesa di comprendere se l’operazione andrà finalmente in porto, i biancocelesti stanno monitorando alcune alternative, tra cui una ‘nostrana’. Come riporta Il Messaggero, Tare e Lotito, seguendo il consiglio dell’allenatore di acquistare giocatori che ben conoscono il campionato italiano, avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna. L’attaccante, reduce da una buona stagione tra le fila della Spal, dove ha messo a segno ben sedici gol, potrebbe tornare a Bergamo, nell’Atalanta. I nerazzurri potrebbero averne bisogno per la Champions, ma con un’offerta di circa dieci milioni la Lazio li convincerebbe a privarsene, portandolo nella Capitale.

BASELLI – Diversa la situazione relativa a Daniele Baselli. La pista che porta al centrocampista del Torino rimane complicata, sebbene negli ultimi giorni ci siano stati degli incontri tra il suo agente e la Lazio per il rinnovo di Danilo Cataldi. E’ indubbio che il classe ’92 continui ad essere un profilo gradito dalle parti di Formello. Nonostante il suo costante accostamento al club biancoceleste, però, ad oggi non sembra esserci nulla di concreto. A giocare un ruolo fondamentale, probabilmente, la volontà dei granata di non far a meno di una delle pedine più importanti del proprio scacchiere.

Elena Bravetti