Lazio, Correa: «Abbiamo lasciato tutto. Ora rialziamo la testa»

Joaquin Correa ha parlato a Lazio Style Radio dopo la sonora sconfitta contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni

Joaquin Correa ha parlato a Lazio Style Radio dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

MATCH – «La prestazione non è stata la migliore, abbiamo lasciato tutto. Qualche errore ci può stare ma con loro lo paghi mentre normalmente in Serie A no. Dobbiamo rialzarci subito e continuare a testa alta, consapevoli che manca ancora tanto in campionato. Al ritorno dobbiamo lasciare tutto per la maglia, sempre a testa alta».

CHAMPIONS – «Io sono venuto qua per giocare la Champions, ci puntiamo ogni anno. È capitato di giocare un ottavo di finale dopo vent’anni, è capitato contro il Bayern e non è andata benissimo. Continuiamo con la testa alta».