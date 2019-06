Lazio, definito il futuro di Romulo: la decisione biancoceleste

La Lazio ha preso una decisione importante per quanto riguarda il futuro di Romulo, arrivato in prestito a gennaio dal Genoa

Non sembrano esserci dubbi su quello che sarà il futuro di Romulo: la Lazio non lo riscatterà. Il termine del prestito concesso dal Genoa scadrà domani e il club biancoceleste non ha dato annunci di riscatto: l’esito sembra dunque ormai certo.

Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno tornerà dunque al Genoa. Nonostante si sia ambientato molto bene e non abbia affatto deluso, Lotito ha deciso di non versare nelle casse rossoblù i 2 milioni per il riscatto: si punterà tutto su Lazzari.