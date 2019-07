Lazio in cerca di un altro centrale: le idee per la difesa biancoceleste

La Lazio non ha bisogno solo di rinforzare l’attacco, ma anche la difesa: i nomi di centrali che piacciono a Tare

Lo sanno bene in casa biancoceleste: senza una difesa forte non si va da nessuna parte. È per questo che, oltre a rinforzare l’attacco, la Lazio si guarda intorno per la difesa. Dopo aver messo a segno il colpo Vavro, si cerca un altro centrale forte.

Secondo Il Messaggero, i nomi che piacciono a Tare sono quelli di Biraschi, con il quale si potrebbe intavolare una trattativa che preveda anche Badelj (che piace al Genoa) e Hinteregger dell’Eintracht.