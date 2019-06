Lazio, due calciatori verso il Benfica. Tare: «Siamo a buon punto»

Due calciatori della Lazio sarebbero molto vicini al loro ritorno al Benfica: arriva la conferma del direttore sportivo, Igli Tare

Intervenuto ai microfoni di O Jogo, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha confermato la trattativa che vede Pedro Neto e Bruno Jordao verso il Benfica.

Ecco le sue parole sull’affare: «Siamo a buon punto, ma dobbiamo ancora vedere e continuare a parlare. Non abbiamo mai detto di voler vendere Pedro Neto, è il Benfica che si è interessato. Non posso rivelare i dettagli dell’operazione, sono due giocatori importanti che hanno avuto una grande crescita. Vedremo cosa accadrà, sono nei piani per la prossima stagione, ma dobbiamo decidere la miglior cosa per il nostro futuro».