Follia all’Olimpico per Lazio-Eintracht Francoforte. I tifosi tedeschi hanno tentato l’invasione di campo

Sta succedendo di tutto all’Olimpico! Continuano gli scontri sotto la Curva Sud con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, arrivati in 10mila per la sfida con la Lazio. I tifosi tedeschi stanno lanciando petardi e fumogeni e hanno tentato anche un’invasione di campo dopo il gol di Correa che ha portato in vantaggio la Lazio. L’intervento di questi psuedo tifosi è stato prontamente sedato dalle forze dell’ordine ma i tedeschi hanno continuato a fregarsene della partita, ingaggiando un vero e proprio duello con le forze dell’ordine e lanciando verso il servizio d’ordine fumogeni e petardi. Follia all’Olimpico per Lazio-Eintracht Francoforte

