La Lazio affronterà stasera l’Eintracht Francoforte senza alcun obiettivo se non quello di uscire dal tunnel. Leiva pronto a subentrare

La gara di stasera tra Lazio e Eintracht Francoforte sarà poco più di una formalità. Entrambe le squadra hanno già messo in cassaforte il passaggio del girone e i biancocelesti hanno rinunciato a combattere per il primo posto dei tedeschi a causa della sconfitta contro l‘Apollon Limassol. Ma non mancheranno gli stimoli da entrambe le parti: in Germania sognano la chiusura a punteggio pieno del girone, un’impresa mai riuscita ad una squadra di Bundesliga, mentre nella Capitale l’obiettivo sarà risalire dal baratro del mese senza vittorie che ha portato la Lazio al ritiro a Formello. Il vero motivo d’interesse per Inzaghi sarà però Lucas Leiva: il brasiliano tornerà infatti dall’infortunio e va verso la panchina.

L’assenza dell’ex Liverpool si è fatta sentire e come in casa Lazio. Alla squadra è mancato il vero metronomo, colui che dettava i tempi per attaccare e difendere, che costruiva in cabina di regia e guidava la squadra all’interdizione. È mancato soprattutto un vero e proprio leader, in grado di condurre i compagni verso le vittorie. I dati statistici sono lampanti: con Leiva in campo la Lazio viaggia a 2 punti di media, senza si scende a 1,16. Una distanza impressionante, che tutti nell’ambiente biancoceleste hanno provato sulla propria pelle in questo mese e mezzo di assenza. Ma ora il centrocampista è pronto al ritorno e Inzaghi è pronto a lanciarlo da subentrante nell’ultima mezz’ora di gara, in modo da fargli trovare ritmo per l’ardua trasferta di lunedì contro l’Atalanta.