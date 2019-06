Lazio, verso l’Europa League: le combinazioni per la prima fascia

Lazio, tutte le combinazioni per finire in prima fascia in Europa League

Il campionato di Serie A ha sancito la sua fine quasi un mese fa. Non c’è tempo però per rimuginare sul passato, il pensiero infatti è diretto alla prossima stagione. Nel campionato che inizierà ad Agosto la Lazio sarà impegnata su tre fronti: Coppa Italia, Europa League, Campionato e anche nella finale di Supercoppa italiana che si giocherà o ad agosto (se in Italia) o a dicembre (se all’estero). La squadra di mister Inzaghi ha raggiunto la qualificazione diretta in Europa grazie alla vittoria della Coppa Italia del 15 maggio contro l’Atalanta (visto l’ottavo posto in campionato che l’avrebbe di fatto estromessa). Per quanto riguarda invece la fascia che andranno ad occupare i biancocelesti ecco alcuni dettagli in merito.

Combinazioni

Tutto dipenderà dai preliminari di Champions League che si terranno tra luglio e agosto e ai quali parteciperanno Olympiakos, Bruges, Porto, Ajax e Dinamo Kiev. Se almeno tre di queste cinque squadre dovessero qualificarsi allora la squadra di mister Inzaghi capiterebbe in prima fascia. C’è però anche un’altra opzione: basterebbe infatti che si qualificassero anche solo due club a patto però che la Roma, che dovrà fare i preliminari di Europa League, esca. Insomma i presupposti ci sono, ma c’è anche molto tempo da attendere. Un occhio al mercato e anche ai match che saranno decisivi non solo per le sorti delle squadre che li giocheranno ma anche per capire quale sarà il punto di partenza della Lazio nella competizione.