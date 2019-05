Lazio, entusiasmo a Formello: 3000 tifosi all’allenamento

Tanto entusiasmo a Formello tra i tifosi biancocelesti: a seguire l’allenamento a porte aperte della Lazio c’erano 3000 persone

Oggi a Formello erano presenti 3000 tifosi per incitare la Lazio in vista dell’ultima sfida di campionato, inutile ai fini della classifica, ma non nel cuore dei supporter biancocelesti.

Nel quartier generale del club capitolino si è svolto infatti un allenamento a porte aperte. I tifosi hanno risposto “presente” e si sono presentati in massa, festeggiando la Coppa Italia e chiedendo ad Inzaghi a rimanere a vita a Roma.