Lazio, il Siviglia ancora su Luis Alberto col ‘metodo Monchi’

Lazio, il futuro di Luis Alberto è ancora in bilico. Dalla Spagna, arrivano conferme del forte interesse del Siviglia che potrebbe usare il ‘metodo Monchi’ per assicurarselo

Luis Alberto e il Siviglia. Un amore a distanza, indissolubile nel tempo. Il giocatore ha vissuto una stagione altalenante alla Lazio, molto spesso criticato dai tifosi, ha fatto fatica a riportare sul campo la brillantezza dello scorso campionato. La classe che lo ha contraddistinto tra i compagni, che faceva pari con la fantasia delle sue giocate, è stata per troppo tempo offuscata. Il suo potenziale, però, non è mai stato messo in discussione. Soprattutto da mister Inzaghi che ha espressamente richiesto alla società di trattenere in rosa almeno uno tra lui e Milinkovic. Ma il futuro dell’andaluso non è mai stato così in bilico. Dalla Spagna, le sirene del Siviglia cantano ammaliatrici e, per il numero 10, tornare in patria sarebbe il coronamento di un sogno: qui ha mosso i primi passi come calciatore, il bianco e il rosso sono i colori che sostiene.

L’operazione per riportarlo a casa, però, sembra essere tutt’altro che semplice: come riportato da Estadiodeportivo.es, l’offerta è ancora molto lontana dai 30 milioni richiesti dai capitolini.

Metodo Monchi

A direzionare l’operazione, tuttavia, potrebbe essere Monchi. Il ds, tornato da Roma dopo l’esperienza negativa in giallorosso, avrebbe infatti una strategia tutta sua per mettere a segno i colpi di mercato. A rivelarlo è proprio Álvaro Torres, agente di Luis Alberto, che in un libro pubblicato qualche anno fa ha spiegato: «Monchi all’inizio riceve molte informazioni sulla situazione del giocatore, attraverso lo stesso giocatore ed i suoi agenti. Questi dati rappresentano gli elementi più importanti in mano a un direttore sportivo, che a quel punto può valutare se il buon esito dell’operazione è praticabile o meno secondo i parametri economici del Siviglia. Superata questa fase Monchi si siede a negoziare con il club proprietario del cartellino».